В России решили изменить правила оформления ДТП

В России решили изменить правила оформления мелких ДТП. Сейчас инициатива прорабатывается в МВД и правительстве Москвы, пишет газета «Коммерсантъ».

Так, МВД вместе с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net до конца недели должны проанализировать статистику смертей в результате «повторных» аварий в столице.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет комиссию по безопасности дорожного движения, подтвердили изданию о существовании такого поручения. Там отметили, что МВД проверит долю погибших в «повторных» авариях. В случае, если она превысит 10 процентов от общего числа жертв ДТП в Москве, правила оформления аварий будут корректировать.

При этом, исходя из открытых данных за девять месяцев этого года, 13 процентов погибших на дорогах Москвы стали жертвами аварий, которые связаны с наездами на стоящие машины.

В столичном Центре организации дорожного движения уже начали работать над предложениями по изменению порядка оформления ДТП. Там полагают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибель людей и снизит вероятность возникновения «повторных» ДТП.

С 1 ноября российским водителям во всех регионах разрешено оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Для оформления документа без вызова ГИБДД необходимо воспользоваться приложением «Помощник ОСАГО». Данный вид извещения водители могут оформить, если в аварии участвовали только два автомобиля, никто не пострадал и не нанесен ущерб третьим лицам. Участники ДТП также должны нарисовать схему аварии и сделать соответствующие фотографии.