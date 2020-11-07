Повторно севших за руль в пьяном виде водителей задумали лишать машин. С таким предложением в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава МВД России Владимир Колокольцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — сказал министр. Он пояснил, что соответствующие поправки хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Колокольцев назвал эту меру вынужденной. По его мнению, российское общество платит слишком большую цену за употребление спиртных напитков за рулем.

В прошлом году в России был принят закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей, виновных в гибели людей в ДТП. В документе предлагалось отредактировать статью 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и увеличить с четырех до семи лет максимальный срок заключения за причинение тяжкого вреда здоровью.