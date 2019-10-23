Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение

В России необходимо стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе при помощи материальной выгоды, заявил вице-премьер Максим Акимов на съезде «Деловой России». Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в среду, 23 октября.

«Если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом, ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения», — сказал он.

По его словам, чтобы система функционировала, необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем. Вице-премьер также предположил, что полученные за аккуратную езду средства водитель мог бы использовать для оплаты штрафов.

В конце мая в России был принят закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей, виновных в гибели людей в ДТП.

С 2016 года в ПДД включили понятие опасное вождение, подразумевающее совершение водителем транспортного средства многочисленных незаконных маневров на дороге, к примеру, нарушения дистанции с перемещающимися впереди автомобилями.

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