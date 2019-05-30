Принят законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие наказание для пьяных водителей, виновных в гибели людей в ДТП, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе предлагалось отредактировать статью 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и увеличить с четырех до семи лет максимальный срок заключения за причинение тяжкого вреда здоровью.

В случае гибели одного человека предполагалось наказывать сроком не до 7, а до 12 лет, при гибели двух и более лиц — до 15 лет лишения свободы (сейчас — до 9 лет). Кроме того, проект закона предусматривает ужесточение наказания за пьяные аварии в метрополитене, на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте.

Законопроект внесен в Госдуму в апреле и поддержан всеми политическими фракциями, профильными министерствами и ведомствами.

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