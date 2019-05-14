Законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП принят в первом чтении

Государственная Дума в первом чтении приняла проект закона об ужесточении наказания для пьяных водителей, по чьей вине погибли люди в ДТП, сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в апреле и поддержан всеми политическими фракциями, профильными министерствами и ведомствами. В нем предлагалось внести поправки в статью 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и повысить максимальный срок заключения в случае причинения тяжкого вреда здоровью до семи лет (сейчас до четырех лет), при гибели человека — до двенадцати лет (сейчас до семи), в случае смерти двух и более лиц — до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас до девяти). Также документ предполагает ужесточение наказания за пьяные аварии на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

В конце апреля сообщалось, что МВД готовится ужесточить ответственность за нарушение ПДД, чтобы снизить смертности на дорогах. Подробности в ведомстве не сообщали.

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