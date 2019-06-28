В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП. Изменения в уголовном кодексе также затрагивают автомобилистов, скрывшихся с места аварии, сообщает «Коммерсантъ».

Так, 28 июня в России вступила в силу новая редакция статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Теперь в случае гибели одного человека пьяным водителям может грозить до 12 лет тюрьмы, двух и более — до 15-ти. Издание уточняет, что сроки тюремного заключения по этой статье увеличились на семь и шесть лет соответственно.

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Аналогичное наказание ожидает водителей, скрывшихся с места аварии с пострадавшими или жертвами. Если судом будет установлено, что по вине автомобилиста был нанесен тяжкий вред здоровью, срок лишения свободы может составить семь лет. Если погиб один человек, скрывшемуся с места аварии водителю будет грозить до 12 лет лет тюрьмы, двое и больше — до 15 лет.

Согласно новой редакции статьи 264 УК, совершенное по неосторожности преступление также может быть отнесено к категории тяжких, что осложняет возможность условно-досрочного освобождения. Так, если раньше виновнику аварии достаточно было отбыть треть срока, то теперь — не менее половины.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) проработать вопрос о конфискации машин у пьяных водителей. Если правонарушение будет совершено дважды, машина отойдет государству и будет продана на аукционе. Между тем эксперты выразили опасения, что ужесточение наказания станет дополнительным поводом скрыться с места происшествия.

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году планируется сократить число погибших в ДТП с 13-ти до 4 человек на 100 тысяч жителей страны в год. В рамках проекта до конца 2024 года на улучшение ситуации на российских дорогах направят 4779,7 миллиарда рублей.

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