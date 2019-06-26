В МВД собрались свести к нулю смертность на российских дорогах

В МВД России планируют довести до нуля смертность на дорогах к 2030 году. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, передает ТАСС с заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

По его словам, в 2024 году планируется снизить смертность на российских дорогах в 3,5 раза, а в 2030 году — вывести ее на нулевой уровень. «Такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют», — подчеркнул Колокольцев.

Он также добавил, что за время реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти в два раза. Несмотря на это, по мнению главы МВД, ситуация на российских дорогах остается достаточно сложной.

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году аварийно-опасные участки на дорожной сети планируется снизить в два раза по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в рамках проекта реализуется федеральный проект «Дорожная сеть», на который направлено 4,4 триллиона рублей. Он охватит 104 городских агломерации, в которых проживает почти половина населения страны. Благодаря проекту будут приведены в порядок почти все дороги в городах и регионах, а также вдвое снижены места концентрации ДТП.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!