В России придумали новый повод для конфискации автомобиля

Поводом для конфискации автомобиля в пользу государства станет управление им нарушителем по доверенности. Соответствующая статья появилась в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Текст проекта размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, если водитель, пользующийся машиной по доверенности, дважды за год попадается за рулем в нетрезвом виде, то на него заведут дело по статье 264.1 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). При этом собственник транспортного средства лишится автомобиля по новой статье 34.34 КоАП («Непринятие собственником транспортного средства мер по исключению возможности совершения иным лицом преступления ‎с использованием транспортного средства»). Таким образом, в России придумали, как наказать за пьяное вождение и водителя, и собственника.

Ранее Минпромторг предложил ввести повсеместную установку алкозамков на машины россиян, которые будут блокировать систему зажигания, если датчики на месте водителя уловят пары алкоголя.

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