В России задумали массово внедрить алкозамки

В России до конца текущего года собираются разработать концепцию массового внедрения алкозамков на автомобилях. Об этом задумались в Минпромторге, сообщает газета «Коммерсантъ».

Такое устройство не даст машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании. Предполагается, что в перспективе для подобных устройств разработают особые стандарты, установят регулярные проверки. Газета полагает, что это приведет к росту цен на машины, стоимость одного алкозамка может составить от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

Вопрос о внедрении алкозамков в России обсуждается с 2013 года. Уже предлагались варианты как повсеместной установки устройств, так и внедрение таких замков только для водителей, которые уже попадались на вождении в нетрезвом виде. Пока инициативы не доходили дальше анонса законопроектов.

Между тем, алкозамки давно используют в Европе. С 2022 их установка на машинах, произведенных в еврозоне, станет обязательной.