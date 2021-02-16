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В МВД России обозначили требования к автомобилям при техосмотре

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В МВД России прописали несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В документе обозначено, что водители не смогут пройти техосмотр в случае, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Кроме того, подлежит проверке стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

Автобусы необходимо оснастить тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Также не получится пройти техосмотр в случае, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, не хватает хотя бы одного болта или гайки для крепления дисков и ободьев колес.

Ранее стало известно, что Минтранс планирует смягчить новые правила техосмотра, которые вступят в силу с 1 марта. С марта фотографии авто нужно подтверждать координатами системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. В правительстве считают, что мера позволит избежать прохождения техосмотра «на бумаге», когда машина не предоставляется в уполномоченную организацию.

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