В России смягчат новые требования к техосмотру автомобилей

Минтранс планирует смягчить новые правила техосмотра, которые вступят в силу с 1 марта. Изменения коснутся требований к фото машины на ТО, пишет «Коммерсантъ».

С марта фотографии авто нужно подтверждать координатами системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. В правительстве считают, что мера позволит избежать прохождения техосмотра «на бумаге», когда машина не предоставляется в уполномоченную организацию. При этом плотная застройка местности и материалы, из которых сделан пункт ТО, могут исказить спутниковый сигнал. Таким образом, погрешность может увеличиться, и многие операторы не смогут соблюсти указанное требование.

Ситуация с процедурой фотосъемки автомобилей обсуждалась на совещании в Минэкономики в январе. Было заявлено о необходимости доработать приказ ведомства. В документ внесут правки, а также увеличат допустимую погрешность. Будет приниматься новый приказ, ориентировочно он вступит в силу 1 сентября 2021 года, сообщили в пресс-службе Минтранса.

В рамках «большой реформы» процедуры техосмотра с 1 марта будут применяться новые инструменты, которые помешают водителю купить у мошенника диагностическую карту без предоставления автомобиля на проверку. Карта будет в электронном виде, с усиленной электронной подписью эксперта и двумя снимками авто из пункта ТО с координатами, где было сделано фото.