В России ужесточили правила автотюнинга

В России ужесточили правила регистрации тюнинга автомобилей. Посвященные этому пункты утвержденного ранее правительством документа вступили в силу в понедельник, 1 февраля.

Согласно новому регламенту, все изменения теперь нужно зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства. Для этого придется дважды обратиться в специальную лабораторию. Сначала там нужно будет получить предварительное заключение о том, какие изменения можно вносить в конструкцию машины, а затем, уже после проведения тюнинга, зафиксировать его результаты, пройти техосмотр и снова обратиться в ГИБДД.

Измененные правила автотюнинга были утверждены в апреле 2019 года, когда кабинет министров возглавлял еще Дмитрий Медведев. Тогда отмечалось, что процесс модификации автомобиля после покупки был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».