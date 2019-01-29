Техосмотр для российских водителей предложили отменить

Депутаты от «Справедливой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене необходимости техосмотра для личного автотранспорта. Соответствующий документ опубликован в базе данных парламента.

Как указали авторы инициативы, система технического осмотра «направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств».

Кроме того, как говорится в пояснительной записке, по статистике МВД, за первые девять месяцев 2018 года доля аварий из-за технических неисправностей составила всего 3,8 процента от общего количества ДТП. При этом, согласно действующему законодательству, критерием исключения автотранспорта из положений о техосмотре являются объем двигателя, мощность и максимальная скорость, в связи с чем возможно включить в этот перечень автомобили, которые граждане используют только в личных целях.

22 февраля 2018 года в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра: помимо огнетушителя и знака аварийной остановки, автомобиль должен быть оснащен аптечкой. Также был запрещен допуск автомобилей на дороги общего пользования при неисправностях усилителя руля, установке «окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок» на рассеиватели фар и отсутствии зимней шипованной резины на всех колесах.

В конце декабря прошлого года МВД предложило запретить техосмотр для автомобилей с измененными компонентами: по инициативе ведомства перед началом техосмотра оператор должен сверить номера кузова, рамы, кабины и шасси с данными в документе. В случае если они не совпадают, в техосмотре будет отказано.

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