МВД захотело ужесточить техосмотр

МВД предлагает запретить техосмотр для автомобилей с измененными компонентами. Соответствующие поправки в Правила проведения технического осмотра транспортных средств размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно им, перед началом техосмотра оператор должен сверить номера кузова, рамы, кабины и шасси с данными в документе. В случае, если они не совпадают, в техосмотре будет отказано.

При этом в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра вносится запись о выявленных несоответствиях.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается новая система мониторинга состояния автомобилей. Будут собираться данные об особенностях эксплуатации автомобиля, ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях.

На основе их анализа будет формироваться либо «хорошая» история (техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле), либо «плохая» (более частый и тщательный техосмотр, а значит, и более дорогой).

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