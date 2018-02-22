В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

В России с четверга, 22 февраля, вступили в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Соответствующее постановление премьер-министра Дмитрия Медведева ранее было опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с документом, для успешного прохождения техосмотра автомобиль, помимо огнетушителя и знака аварийной остановки, отныне должен быть оснащен аптечкой.

Также запрещается допуск автомобилей на дороги общего пользования при неисправностях усилителя руля.

Тем же распоряжением вводится запрет на установку «окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок» на рассеиватели фар, и проверяется наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Кроме того, запрещается эксплуатировать автомобиль, если зимняя шипованная резина установлена не на всех колесах.

В августе 2017 года стало известно, что Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры. Необходимость поправок в министерстве объясняют тем, что в стране распространилась практика покупки диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

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