Медведев утвердил изменения в правилах автотюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах внесения изменений в конструкцию автомобилей, которое позволит упростить процесс. Документ опубликован на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что раньше процесс модификации автомобиля после покупки (тюнинг) был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным». Уточняется, что были установлены требования к необходимым документам, определен перечень изменений конструкции, после которых машину признают единичным транспортным средством. «В результате возможность проведения оценки соответствия машины в нарушение требований технического регламента будет исключена», — говорится в пояснении к постановлению.

Проводить тюнинг автомобиля отныне можно будет после получения разрешения в ГИБДД. Для этого надо будет предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, и несколько других бумаг. Владельцу машины могут отказать в тюнинге, если эти изменения приведут к уничтожению идентификационного номера, увеличению разрешенной максимальной массы, изменению базы, замене кузова, кабины или шасси неподходящими частями. После изменения конструкции автомобиля его осмотрят в ГАИ для выдачи свидетельства.

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