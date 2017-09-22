Переделанный в джакузи автомобиль показали на видео

Изобретатель и инженер Колин Ферз (Colin Furze) переделал старый BMW в передвижное джакузи. Видео с испытанием автомобиля, салон которого заполнен бурлящей теплой водой, опубликовано на YouTube-канале colinfurze.

Ферз заделал все отверстия и щели в корпусе машины 1989 года выпуска, чтобы жидкость не попала внутрь двигателя и других важных компонентов, а также не вылилась из кузова. Он обернул провода непромокаемой пленкой, а также усилил пружины подвески, чтобы они смогли поддерживать массу автомобиля, увеличенную на 1-2 тонны из-за налитой в салон воды. На пол кабины были помещены радиаторы, подключенные к системе охлаждения двигателя.

Инженер снабдил машину двумя воздуходувками для создания пузырей, а также установил в багажнике барбекю. Кроме того, он обшил корпус зелеными газонами. После всех модификаций Ферз с приятелем устроили автомобилю-джакузи тест-драйв.

