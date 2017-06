Взрыв сухого льда показали на видео

Видео: Grant Thompson - "The King of Random" / YouTube

Экспериментатор-любитель Грант Томпсон (Grant Thompson) опубликовал на своем YouTube-канале The King of Random видео, в котором он попытался получить жидкий диоксид углерода, используя пластиковую бутылку и сухой лед. Оказалось, что бутылка, наполненная твердым CO 2 , в комнатных условиях может взорваться с достаточной силой, чтобы травмировать или убить рядом находящегося человека.

В ходе опасного эксперимента Томпсон поместил внутрь двух пластиковых бутылок расколотый сухой лед, при этом один сосуд был заполнен полностью, а другой — наполовину. Он выставил их на задний двор дома и стал ждать, когда твердый диоксид углерода превратится в жидкость. Это произошло в первой бутылке, однако вторая лопнула.

Экспериментатор объясняет это тем, что условия внутри двух емкостей отличались друг от друга. Так, в первой бутылке сухой лед не мог весь превратиться в газ. Однако во втором сосуде достаточно места, чтобы вся содержащаяся в ней углекислота стала газообразной, минуя жидкую фазу. По мере того, как температура газа внутри емкости росла, увеличивалось давление, оказываемое на стенки сосуда. В итоге CO 2 буквально разрывает пластик.

Томпсону пришлось спровоцировать взрыв оставшейся бутылки с помощью пневматического пистолета, поскольку она сильно раздулась и могла лопнуть в любой момент. Экспериментатор предупреждает зрителей, чтобы они не повторяли опыт дома.