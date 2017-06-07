Приготовление пугающих блинов в вакууме показали на видео

Экспериментатор-любитель Грант Томпсон (Grant Thompson) опубликовал на своем YouTube-канале «The King of Random» видео, в котором он пытается приготовить американские блины (панкейки), используя вакуумную комнату.

Он поместил в устройство тесто, чтобы полностью убрать из него воздух. По мнению блогера, в результате должны были получиться панкейки, лишенные дырочек. Однако блины стали еще более пористыми, что сильно удивило Томпсона. Он сравнил их с пчелиными сотами и выразил мнение, что они могут напугать трипофоба.

Трипофобией называют боязнь массовых скоплений (кластеров) отверстий. На настоящий момент эта фобия не признана Американской психиатрической ассоциацией.