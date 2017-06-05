Строящего башенки из камней робота показали на видео

Издание Gizmodo опубликовало видео, в котором показан робот-манипулятор, умеющий складывать устойчивые башенки из объектов неправильной формы, например, камней. Его разработала команда исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Инженеры надеются, что в будущем станет возможным создание более крупных машин, которые будут строить дамбы и другие защитные сооружения.

Робот снабжен камерой, которая дает ему возможность сканировать объекты и создавать их 3D-модели. Прежде чем поставить один камень на другой, компьютер определяет самое устойчивое положение объекта.