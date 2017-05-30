В Японии создали управляемые ногами роборуки

Видео: InamiLaboratory / YouTube

Ученые из лаборатории Хияма Инами (Inami Hiyama Laboratory) в Японии разработали манипулятор MetaLimbs. Пара роботизированных рук крепится за спиной оператора и управляется ногами, пишет The Verge.

Положением дополнительных конечностей можно управлять с помощью датчиков на икре пользователя. Также датчики устанавливаются на пальцы ног, чтобы сжимать и разжимать пальцы робота. Предусмотрена и обратная связь — при прикосновении манипулятора к предмету устройство касается ноги, передавая тем самым тактильные ощущения.

По задумке ученых, MetaLimbs нужен для помощи пользователям при выполнении различных задач. Устройство планируется представить на конференции Siggraph 2017, которая пройдет с 30 июля по 3 августа в Лос-Анджелесе.