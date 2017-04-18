Студент научил робота попадать лазером по людям

19-летний студент Майкл Ривз (Michael Reeves) создал робота, который умеет стрелять лазером в глаза людей. Видео с демонстрацией разработки Ривз опубликовал на своей YouTube-канале.

Вся конструкция уместилась в коробке из-под пиццы. В ее основе лежат два двигателя для направления лазера и веб-камера. Система в реальном времени отслеживает лицо человека и направляет свет в его глаза. Чтобы робот стал более страшным, Ривз наделил его голосом турели из игры Portal. В будущем Ривз планирует опубликовать видео со сборкой робота.