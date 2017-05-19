Создан «прототип» жидкого Терминатора

Китайские ученые создали устойчивые капли жидкого металла, которые в будущем станут основой для роботов нового типа, напоминающих жидкого Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Жидкий металл обладает потенциалом для применения в области электроники и «мягкой» робототехники (создания роботов с нежесткой конструкцией). Обычно его получают, сплавляя галлий, олово и индий, однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой оксидов, делающий материал липким и непригодным для использования.

Чтобы обойти эту проблему, исследователи разработали метод создания капель, позволяющий изменить их свойства. С этой целью они погрузили кусочки жидкого металла в раствор гидроксида натрия на три секунды, чтобы придать им сферическую форму. Затем их обрабатывали политетрафторэтиленом (тефлоном), в ходе чего частицы последнего покрывали внешний слой капель.

В результате ученые получили упругие шарики металла, не прилипающие к поверхности. Новые свойства позволили каплям свободно скатываться под уклоном в два градуса и отскакивать при ударах.

В будущем исследователи планируют заставить материал реагировать на внешние раздражители, изменяя свою форму.