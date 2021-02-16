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Названы последствия изменения требований к техосмотру авто в России

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Новые многочисленные требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра, которые решили прописать в МВД России, увеличат размер взяток, сохранив при этом ответственность за безопасность движения на водителе. Об этих последствиях рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН.

«Все эти предложения носят чисто формальный характер и ничего не дадут реально. Техосмотр ведь "серый" и создавался он для того, чтобы на нем можно было заработать, а не для обеспечения безопасности движения», — сказал Похмелкин.

При этом, по мнению эксперта, неисправности, о которых идет речь, и сейчас влекут административную ответственность для водителя, тогда как реального состояния автомобиля не отражают. Главная проблема техосмотров — в отсутствии ответственности для проводящих его компаний, считает Похмелкин.

Поэтому от поправок МВД кардинально ничего не изменится, заключил эксперт. «Единственное, что размер взяток увеличится на рынке техосмотра, вот это произойдет реально», — предположил он.

О новых требованиях МВД к автомобилям при техосмотре стало известно ранее во вторник, 16 февраля. В документе обозначено, что водители не смогут пройти техосмотр в случае, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Кроме того, подлежит проверке стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

Предыстория: В МВД России обозначили требования к автомобилям при техосмотре
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