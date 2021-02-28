Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября

Правительство России приняло решение продлить действующую систему технического осмотра транспортных средств до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным», — отмечается в сообщении.

Согласно данным постановления, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года. Благодаря этому автолюбителям не потребуется проходить дополнительный техосмотр, поскольку диагностические карты будут продлены автоматически.

Решение о продлении действующей системы техосмотра Мишустин анонсировал 25 февраля. Из нового регламента следует, что осмотр автомобиля будет фиксироваться на фото, снимок должен содержать координаты системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров.