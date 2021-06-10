Эксперт оценил предложение МВД о добровольном техосмотре фразой «лед тронулся»

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал инициативу главы Госинспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаила Черникова сделать техосмотр добровольным. В беседе с «Лентой.ру» эксперт поддержал предложение, отреагировав фразой «лед тронулся».

«Наконец-то! Уже много лет мы с этой инициативой выходим, предлагаем отказаться от обязательного технического осмотра для частных автовладельцев. Если уже начальник ГИБДД поддержал, то лед, наконец-то тронулся. Хуже точно не будет», — оценил он.

Похмелкин объяснил, что операторы технического осмотра не несут ответственности за техническое состояние автомобиля. «Провели они осмотр, качественно/некачественно, за взятку и так далее, это на них никак не скажется. Есть безответственные люди, которые как уклонялись от техосмотра, так и будут уклоняться дальше. Большинство автомобилистов, безусловно, ежегодно проходят техническое обслуживание. Процедура избыточная, она ничего не дает в плане безопасности дорожного движения, а только выкачивает дополнительные деньги с водителей и тратит время», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Как ранее указал Черников, инициатива не коснется транспортных средств, которые участвуют в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, а также автобусов. По его словам, данный механизм позволит ГИБДД сосредоточиться на техосмотрах подобного транспорта, так как законодательство предусматривает участие сотрудников ведомства в процедуре.