Идею разделить ОСАГО и техосмотр в России оценили

Обязательный техосмотр автомобиля при оформлении ОСАГО был избыточной мерой и отказ от процедуры станет верным решением. Так идею разделения оценил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, передает РБК.

При этом Похмелкин опасается, что техосмотр вернут в МВД, в связи с чем процедура будет проходить сложнее, будет много очередей. По его мнению, для решения проблемы обязательный ТО надо оставить только для транспортных средств, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками.

Как считает координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов, отвязка ОСАГО от техосмотра является правильной идеей. Он рассказал, что 10 процентов автомобилистов ездят без ОСАГО из-за нежелания волокиты, а правила техосмотра были такие, что автомобили не могли его пройти после четырех лет эксплуатации.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что ведомство предлагает сделать добровольным техосмотр личных легковых автомобилей, а также разделить ОСАГО и диагностическую карту — в случае принятия соответствующего законопроекта, получение полиса не будет зависеть от карты.