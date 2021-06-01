Названы регионы-лидеры по продажам электрокаров

Лидерами по количеству продаж автомобилей с электродвигателем стали Приморский и Хабаровский края, а также Иркутская область. Доля продаж электромобилей в этих регионах составляет около одного процента от общего числа авто, что в два раза превышает средний показатель по России. Такие данные содержатся в исследовании сайта Дром (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Меньше всего электромобилей в Татарстане, Дагестане и Тульской области, там доля продаж не превышает 0,02 процента. В Москве она составляет 0,3 процента, а в Санкт-Петербурге — 0,15 процента. В целом за январь-май 2021 года спрос на электрокары в стране вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля среди общего объема продаж увеличилась с 0,22 до 0,44 процента.

Первую строчку самых популярных подержанных автомобилей 2021 года занимает Nissan Leaf со средней ценой в 500 тысяч рублей. На втором месте — BMW i3 (1,9 миллиона рублей), далее идет Tesla Model 3 (3,7 миллиона). Среди новых авто эксперты назвали лидером Porsche Taycan со средней стоимостью 14,5 миллиона рублей. Вторая строчка за Audi e-tron (7,3 миллиона), на третьем месте — Audi e-tron Sportback (8,9 миллиона). Электромобили могут подорожать минимум на 15 процентов уже в этом году, отмечают эксперты.

С мая прошлого года в России действует нулевая ставка на ввоз электромобилей вместо пошлины в 15 процентов для юридических и 48-54 процентов для физических лиц. Эксперты отмечают, что это положительно сказывается на спросе.