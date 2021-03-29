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Россиянам назвали способы выгодно продать автомобиль

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Фото: Pixabay

Для того, чтобы выгодно продать свой автомобиль, лучше попытаться сделать это весной, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «СберАвто».

«Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок — не исключение <...> Весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках», — советуют эксперты.

При подготовке автомобиля к продаже не стоит его перекрашивать. Отмечается, что родная краска является большим аргументом при выборе машины для многих покупателей. В связи с этим при повреждениях специалисты советуют заполировать и отремонтировать автомобиль без перекраски.

Также в объявлении о продаже следует разместить достаточно фотографий машины с разных сторон и показать ее историю. Кроме того, стоит предоставить чеки и заказ-наряды об обслуживании транспортного средства.

Эксперты призывают на этапе подготовки определить сумму, до которой владелец готов снизить изначальную цену, а также выбрать приемлемые виды сделки.

Также стоит расширить географию продажи. По данным специалистов, не все владельцы автомобилей решаются на продажу в другие регионы из-за страх столкнуться с мошенниками или сложностями при доставке машины.

Специалисты порекомендовали до публикации объявления определиться с конечной целью продажи. «Если цель — поменять авто, то присмотритесь к trade-in. Скидки и бонусы на новое авто при trade-in могут быть существенными и сократить разницу между выручкой за авто с пробегом и стоимостью нового», — посоветовали эксперты.

Ранее россиянам раскрыли способы снизить расходы на автомобиль. По данным исследования «СберАвто» и «СберМаркет», в год российский автомобилист тратит на содержание личного транспорта 108 тысяч рублей, 57 тысяч из которых уходят на бензин. Специалисты отметили, что можно сэкономить на топливе, учитывая, что большая часть расходов приходится на него. Так, можно перейти на дизельное или газовое топливо, хотя этот вариант предполагает «громоздкое и небезопасное оборудование».

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