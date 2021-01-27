Россиянам назвали «крайне опасную ошибку» при парковке автомобиля

Некоторые россияне совершают «крайне опасную ошибку» при парковке автомобиля, оставляя его на длительную стоянку с вывернутыми колесами. Ее назвал директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, передает РИА Новости со ссылкой на издание «АвтоВзгляд».

Серебряков объяснил, что подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес. Если у автомобиля есть гидроусилитель руля, эта система изнашивается скорее. У таких машин увеличенная нагрузка оказывается в том числе на насос усилителя, возможно повреждение масляных патрубков — они могут потрескаться или лопнуть.

При этом для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами допустима, указал специалист.

Как пишет «АвтоВзгляд», тип рулевого усилителя, вероятно, не влияет на целостность шарниров равных угловых скоростей, но они в любом случае находятся «под ударом». Издание рекомендовало проверять положение колес перед выключением зажигания.

Ранее эксперты журнала За рулем рассказали о самых быстроржавеющих автомобилях. По их словам. это российский внедорожник УАЗ «Патриот», машины первого поколения Lada Granta, Renault Logan и Sandero.». Среди недорогих кроссоверов с самой низкой антикоррозийной защитой авторы издания отметили Skoda Yeti, а из среднего ценового сегмента — японскую Mazda 6.