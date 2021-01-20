Водителей без ОСАГО передумали штрафовать каждый день

МВД России не будет выступать за изменение штрафов для владельцев незастрахованных автомобилей. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.

«Изменения размеров административных штрафов за нарушения, предусмотренные статьей 12.37 КоАП, ведомством не планируется», — сказали в ведомстве.

Нарушение статьи 12.37 КоАП («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») наказывается штрафом в 800 рублей.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Минюст предложил ужесточить санкции для нарушителей правил дорожного движения. Например, водителей без ОСАГО захотели штрафовать каждый день на 800 рублей, пока они не оформят полис. Среди других предложений — отбирать у автомобилиста права за три грубых нарушения ПДД в течение года, лишать прав на три года за пьяное вождение с ребенком в салоне.