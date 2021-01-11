В Совфеде поддержали ужесточение наказания за нарушение ПДД

Ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД), вплоть до лишения водительских прав, совершенно обоснованно и соответствует мировой практике, заявила член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 11 января.

«Поддерживаю предложение об ужесточении в проекте нового КоАП наказаний для водителей, которые трижды в течение года совершают грубые нарушения правил дорожного движения», — сказала она.

По словам сенатора, садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо, тем более перевозить в таком состоянии детей.

Ранее в понедельник стало известно о планах Минюста России дополнить проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) новыми нормами. Так, предлагается отбирать у автомобилиста права на срок до полутора лет, если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД. Например, проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 километров в час.

На три года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне. Сейчас за это грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.

Кроме того, устанавливаются штрафные санкции за езду без полиса ОСАГО. Автовладелец будет оштрафован на 800 рублей в день, если камеры зафиксируют передвижение его машины.