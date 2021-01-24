Названы самые быстро ржавеющие автомобили

Эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «За рулем».

Согласно материалу, машиной с самой низкой антикоррозийной защитой является российский внедорожник УАЗ «Патриот». Отмечается, что ржавчину находили даже на новых автомобилях, выпущенных до 2018 года.

В топ также вошли машины первого поколения Lada Granta, Renault Logan и Sandero, на которых ржавчина может появиться «через пару зим». Среди недорогих кроссоверов с самой низкой антикоррозийной защитой авторы издания отметили Skoda Yeti, а из среднего ценового сегмента — японскую Mazda 6.

Ранее управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин перечислил новые штрафы для автомобилистов, которые появились в 2021 году. В частности, он обратил внимание на так называемый «штраф за автохлам». Редин рассказал, что отныне оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.