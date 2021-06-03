Россиян предупредили о новом подорожании автомобилей

Двадцать девять производителей изменили цены на новые автомобили в мае, из них 27 марок подорожали. О новом подорожании россиян предупредили эксперты портала «Цена Авто».
Например, стоимость 17 моделей Lada увеличилась на 1,3-3,1 процента, Kia — на 0,8-4,3 процента, четыре из восьми моделей Hyundai подорожали на 0,8-3 процента. Renault показал рост на 0,8-3,7 процента на все модели, четыре модели из шести Skoda прибавили 1,3-5 процентов, а Opel — 1,4-2,9 процента. В денежном выражении рост цен был в диапазоне от девяти до 60 тысяч рублей.
Подорожание затронуло также Honda, Mazda, Subaru и Suzuki. Премиум-сегмент тоже не избежал повышения цен. Например, Audi повысила стоимость 25 из 29 представленных на рынке моделей и их модификаций на 0,9-5,6 процента.
Российские банки в апреле выдали более 87 тысяч автокредитов, что в шесть раз больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с мартом показатель увеличился на 19 процентов. Из-за сильного подорожания машин увеличилась доля россиян, которые могут позволить себе такую крупную покупку только в кредит, отмечают эксперты. Кроме того, россияне бросились брать займы на авто, поскольку в продаже после длительного дефицита появились почти все популярные марки.
Автомобили в России могут подорожать вплоть до 15 процентов из-за дефицита на авторынке при сохранении повышенного спроса, считает генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.