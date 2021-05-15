В России предсказали подорожание автомобилей

Автомобили в России могут подорожать вплоть до 15 процентов из-за дефицита на авторынке при сохранении повышенного спроса. Об этом рассказал генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, его слова приводят «Известия».

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), спрос на автомобили в стране вырос почти на 300 процентов и стал рекордным за всю историю наблюдений за рынком. Отмечается, что такой результат был достигнут во многом из-за «черного» апреля 2020 года, когда на фоне пандемии коронавируса были закрыты все автосалоны. Так, апрель 2021 года стал «прорывным» по продажам новых автомобилей.

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две — первая в том, что заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска. Пока непонятно, каким будет выход из кризиса после пандемии, но нынешний повышенный спрос — это неожиданность для многих. Соответственно, автомобилей не хватает, ведь обычно поставки планируются за полгода, а в некоторых случаях — и за год. Вторая причина — это кризис с полупроводниками», — сказал Целиков.

Генеральный директор агентства «Автостат» предположил, что в итоге рост стоимости автомобилей будет зависеть от курса доллара. Так, по его мнению, при сохранении нынешней ситуации следует ожидать подорожания на 10 процентов, а если доллар поднимется до 80 рублей и больше, то рост может дойти до 15 процентов.