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Стало известно о дефиците древесины для строительства домов в России

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России и на внешних рынках зафиксирован дефицит пиломатериалов для строительства деревянных домов. В связи с этим цены на древесину выросли. Минпромторг рассматривает возможность ограничения экспорта пиломатериалов, пишет РБК.

В пресс-службе министерства изданию пояснили, что в настоящий момент прорабатывается вопрос о включении древесины в список существенно важных для внутреннего рынка товаров. Минпромторг не исключает и возможность введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22 процентов.

С необходимостью временного ограничения экспорта древесины и принятием мер по сдерживанию роста цен внутри страны согласилась и Ассоциация деревянного домостроения. Представители организации в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова заявили, что экспорт должен быть ограничен до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в Европе, США и Китае.

Минпромторг подтвердил, что рост цен связан с мировым рынком. По данным министерства, зарубежные цены превышают российские примерно на 7-30 процентов в зависимости от типа продукции.

В октябре прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что в 2019 году из России вывезли 50 миллионов кубометров лесоматериалов (41,2 миллиона тонн), из них 85 процентов составляет необработанная древесина. При этом в последние годы лес вывозят значительно активнее. В частности, в 2014 году экспорт составлял только 34 миллиона тонн.

До этого президент России Владимир Путин описал ситуацию с лесом словами «ни в какие ворота не лезет». Глава государства в ходе профильного совещания остался недоволен «сугубо архаичными, потребительскими» подходами к использованию лесных ресурсов.

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