Названо количество уходящего в Китай российского леса

Китай закупает 42 процента всех российских лесоматериалов, которые отправляются на экспорт. Такую статистику привела вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Еще 6,5 процента берет Финляндия, далее идут Япония (5,8 процента) и Узбекистан (5,4 процента). В общей сложности в 2019 году из России вывезли 50 миллионов кубометров лесоматериалов, или 41,2 миллиона тонн. Таким образом, Китай закупил 21 миллион кубометров. В денежном выражении экспорт принес стране восемь миллиардов долларов.

Однако, как указала Абрамченко, 85 процентов поставок составляет продукт с низкой добавленной стоимостью. Речь идет о необработанной древесине (кругляк), распиленной или же идущей на дрова. По словам вице-премьера, вывоз российского леса в последние годы увеличивается. Еще в 2014 году он составлял только 34 миллиона тонн.

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Проблемам лесной отрасли России в конце сентября было посвящено совещание с участием президента страны Владимира Путина. Тогда он описал ситуацию с лесом словами «ни в какие ворота не лезет», пояснив, что недоволен «сугубо архаичными, потребительскими» подходами к использованию лесных ресурсов, которые применяются в стране.

В связи с этим Путин поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз кругляка,. Также он предложил подумать над запретом компаниям и предпринимателям ставить заготовительную технику на лесном участке, если у них нет права на его хозяйственное использование.

Для контроля в стране должна появиться федеральная информационная система лесного комплекса. Она заработает с 1 января. Отдельно президент указал на необходимость использовать современные дистанционные методы зондирования и беспилотники, чтобы предотвращать природные пожары и бесконтрольные вырубки.

Тогда же Абрамченко «рассказала», что ключевую роль в вывозе леса из России играют компании, которые проводят минимальную обработку древесины и таким образом легализуют собственную деятельность в глазах регулирующих органов.