Методы властей по спасению российского леса раскритиковали

Полный запрет на вывоз из страны необработанной древесины, который поручил с 2022 года ввести президент России Владимир Путин, не принесет выгоды никому. Последнюю инициативу властей подверг критике глава ассоциации «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко, сообщает «Коммерсантъ».

Методы спасения российского леса Путин описал накануне в ходе совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса. Помимо запрета на вывоз кругляка, он предложил наказывать компании, если их заготовительная техника находится на лесном участке без права его хозяйственного освоения.

Также глава государства поручил обеспечить максимальный контроль за всеми этапами обработки древесины и состоянием лесов, в том числе с использованием беспилотников и дистанционных методов. Сложившуюся в отрасли ситуацию Путин описал словами «ни в какие ворота не лезет», имея в виду количество серых схем.

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Сидоренко удивило высказывание президента по поводу роста криминализации лесной промышленности. По его словам, в последние годы введена система «Лес ЕГАИС», так что налоговые органы и Росфинмониторинг способны отследить все.

Он не исключил, что в отдельных регионах, возможно, сохранились нарушения, возмутившие президента, и бороться с ними нужно. В то же время Сидоренко опроверг наличие в лесной отрасли каких-то гигантских прибылей.

«Нет в лесной промышленности прибыли, от того и проигрываем мы всем без исключения», — оценил он эффективность государственной политики в области леса. По оценке главы «Дальэкспортлеса», в других странах с лесной промышленностью прибыль от возобновляемого природного ресурса в разы выше, чем в России.

Входящие в ассоциацию «Дальэкспортлес» компании отвечают за 52 процента лесозаготовки и 80 процентов деревообработки в Дальневосточном федеральном округе.

Российские власти начали курс на индустриализацию лесной промышленности в 2007 году. Предпринятые меры привели к почти полной потере рынка сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который переключился на других поставщиков. Введенные затем преференции и вливания миллиардов рублей не принесли результата. На данный момент все предприятия по лесопереработке на Дальнем Востоке находятся в предбанкротном состоянии.