Раскрыта схема вывоза леса из России

Вице-премьер Виктория Абрамченко описала схему вывоза леса из России, которую ранее упомянул президент Владимир Путин. Подробности схемы «Ленте.ру» раскрыла пресс-служба замглавы правительства.

По словам Абрамченко, ключевую роль в незаконном вывозе леса из России играют «серые» компании, легализующие свою деятельность через минимальную обработку заготавливаемой древесины. «Есть несколько основных вариантов появления объема незаконно заготовленной древесины: срубили, не имея никаких прав на участок; срубили не там, где разрешили; срубили под видом санитарной рубки», — отметила вице-премьер.

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Зачастую такие компании имеют дополнительный бизнес в виде розничной торговли на продуктовых или вещевых рынках. Вырученные там наличные идут на приобретение древесины, благодаря чему отследить цепочки операций и оценить их легальность крайне сложно. Полученные сырые пиломатериалы направляются на экспорт по железной дороге.

Подобная деятельность чревата сразу несколькими негативными последствиями: нарушением экосистемы лесов, где происходит вырубка, пожарами из-за несоблюдения техники безопасности. «Кроме того, они сбивают цены на продукцию лесной промышленности на экспортных рынках», — сказала Абрамченко.

Одной из причин процветания незаконной лесозаготовки она назвала несовершенство действующих правил. Согласно им, при продаже (в том числе за рубеж) древесины у производителей нет обязанности доказывать ее происхождение, а также право на заготовку на конкретной делянке. В результате любой желающий имеет возможность продать и вывезти из страны неограниченный объем леса.

Федеральные власти в свою очередь фактически не занимаются надзором, делегировав соответствующие функции регионам. По мнению вице-премьера, для «обеления» лесного комплекса необходимо создать единую государственную информационную систему, в которой при помощи электронных сопроводительных документов отражались бы все цепочки движения древесины — от производителя к конечному покупателю. «В случае если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, сделки блокируются, легальность не подтверждается, реализация древесины невозможна», — заключила Абрамченко.

30 сентября президент Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию и декриминализации российского лесного комплекса. На нем он в частности распорядился с 2022 года запретить вывоз из страны необработанных или минимально обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.