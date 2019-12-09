Российский регион пожаловался на снижение экспорта леса

Лесная промышленность на Дальнем Востоке находится в кризисе, экспортные поставки в 2019 году могут снизиться на 35 процентов. При этом, большинство предприятий отрасли находятся в состоянии близком к банкротству. Об этом говорится в письме, с которым ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась в администрацию президента и в правительство. Издержки из документа приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, в письме говорится о том, что экспорт леса из этого региона с января по август упал на 20 процентов. Падение связывают с поднятием вывозных пошлин на так называемый лес-кругляк: речь идет о необработанных деревьях. В ассоциации полагают, что в 2020 году в отрасли останется 25 процентов от нынешних мощностей и предлагают снизить пошлины.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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