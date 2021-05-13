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В России собрались создать госкорпорацию по вывозу леса

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Проект развития Дальнего Востока и Арктики, который подготовили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минвостокразвития, предусматривает создание госкорпорации, которая получит эксклюзивное право вывоза леса за рубеж. Об этом со ссылкой на документ и источник в правительстве пишет РБК.

РФПИ может стать одним из учредителей такого эксклюзивного агента. Вице-премьер и полпред президента Юрий Трутнев, говоривший о возможности такого решения еще в феврале, сослался на поручение Владимира Путина.

По его словам, пойти на эту меру решено из-за многочисленных нарушений лесного законодательства и незаконных вырубок в регионе. Особенно много проблем фиксируется в Забайкалье, откуда лес идет в Китай.

Также Трутнев рассказал, что правительство собирается поэтапно повышать вывозные и таможенные квоты (в этом году до 80 процентов), в следующем году на вывоз кругляка наложат полный запрет. Такие меры, уверен чиновник, позволят создать перерабатывающие предприятия и, соответственно, рабочие места.

Новая госкорпорация, предположил он, могла бы поставлять за рубеж круглый лес в переходный период, но в целом она должна обеспечить законность вырубок и пополнение бюджета. Модель компании планируется сформировать до конца месяца, а создать ее необходимо до конца текущего года.

В октябре прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что в 2019 году из России вывезли 50 миллионов кубометров лесоматериалов (41,2 миллиона тонн), из них 85 процентов составляет необработанная древесина. При этом в последние годы лес вывозят значительно активнее. В частности, в 2014 году экспорт составлял только 34 миллиона тонн.

До этого Путин описал ситуацию с лесом словами «ни в какие ворота не лезет». Глава государства в ходе профильного совещания остался недоволен «сугубо архаичными, потребительскими» подходами к использованию лесных ресурсов.

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