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Россияне бросились брать машины в кредит

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Российские банки в апреле выдали более 87 тысяч автокредитов, что в шесть раз больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с мартом показатель увеличился на 19 процентов, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Россияне бросились брать займы на машины, поскольку в продаже после длительного дефицита появились почти все популярные автомобили, отмечают эксперты. Кроме того, из-за сильного подорожания автомобилей увеличилась доля россиян, которые могут позволить себе такую крупную покупку только в кредит. Наибольший рост выдачи кредитов в апреле по сравнению с мартом был в Самарской области, Татарстане и Башкирии.

Ранее россиянам назвали способ избежать переплаты за автокредит. Руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко отметила, что при выборе условий займа следует обратить внимание на наиболее выгодный, без ежемесячной комиссии за внесение платежа. Кроме того, банки, в которых у кредитора еще есть какой-то продукт, например, зарплатная карта, часто предоставляют бонусы.

Чтобы не переплачивать сильно, эксперт посоветовала сразу внести большую сумму за покупку. Другой вариант — это досрочное погашение.

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