Россиянам назвали способ избежать переплаты за автокредит

Совсем избежать переплаты при покупке машины в кредит не удастся, так как в любом случае придется выплачивать проценты банку. Однако есть способы сэкономить на этих платежах. Их в беседе с агентством «Прайм» назвала руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.

Она предупредила, что если не подходить ответственно к выбору банка для кредитования, то переплата может составить 50 или даже 100 процентов. Эксперт пояснила, что при выборе условий кредита следует обратить внимание на наиболее выгодный, без ежемесячной комиссии за внесение платежа. Кроме того, банки, в которых у кредитора еще есть какой-то продукт, например, зарплатная карта, часто предоставляют бонусы.

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Чтобы не переплачивать сильно, Тимченко посоветовала сразу внести большую сумму за покупку. «Можно внести крупный первоначальный взнос — тогда сумма оставшихся платежей значительно уменьшится, соответственно, у клиента сократится размер переплаты в виде процентов банку», — пояснила специалист.

Другой вариант — это досрочное погашение. Это также положительно влияет на кредитную историю заемщика. Если банк видит, что он каждый месяц вносит больше положенного платежа, то клиенту могут изменить условия по займу: перевести на более привлекательный процент или сделать пролонгацию срока использования средств.

Ранее директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас перечислила поводы, которые она считает неподходящими для взятия ссуды. По ее словам, не стоит брать кредиты на импульсивные покупки, например, на смартфоны, а также на инвестиции и путешествия.