Банкир назвал способы избежать штрафа за досрочное погашение кредита

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов назвал способы избежать штрафа за досрочное погашение кредита. В беседе с НСН во вторник, 4 мая, он рассказал, что заемщику всего лишь необходимо заранее уведомить кредитную организацию о намерении погасить долг до ранее установленных сроков.

Скворцов назвал «хайпом» циркулирующую в последние несколько лет информацию о штрафах и подчеркнул, что в отношениях заемщиков и банков ничего не менялось кардинально. Эксперт объяснил, что банку выгодно, когда клиент платит в срок, поскольку под даты выплат за кредиты выстроены внутренние денежные потоки.

«Но при этом клиент может уведомить банк за 30 дней о том, что хочет погасить кредит досрочно, и никакие санкции ему уже не грозят», — заключил Скворцов.

Ранее 4 мая адвокат Алексей Гавришев предупредил россиян о возможном наказании со стороны банков за досрочное погашение кредита. Гавришев напомнил, что с 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без начисления комиссий и дополнительных платежей. Если это не прописано в договоре, то заемщик в течение 30 дней должен предупредить кредитную организацию о планах выплатить долг. Однако не все банки следуют закону и могут наказать заемщика штрафом за нарушение договора, заметил специалист.