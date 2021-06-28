Россиян обяжут отчитываться об иностранных электронных кошельках

С 1 июля 2021 года россиян и организации обяжут отчитываться о деньгах на своих электронных иностранных кошельках. Требование коснется тех, кто пополнил счета на сумму свыше 600 тысяч рублей в год, сообщает РИА Новости

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что нововведение коснется небольшого числа клиентов. Требование актуально для предпринимателей, принимающих оплату за свои товары или услуги от клиентов на иностранные кошельки. Для тех граждан, кто использует электронные кошельки российских операторов, ничего не изменится.

Также в российских магазинах запретят принимать иностранные электронные кошельки, минуя российские кредитные организации. Отмечается, что операции по банковским картам не пострадают.

Эксперт объяснил, что изменения приняли для контроля иностранных игроков в стране, поскольку они должны соблюдать российское законодательство. Кроме того, новые нормативные акты объединяют требования к отчетности по иностранным банковским счетам и электронным кошелькам.

Ранее сообщалось, что россияне по паспорту смогут посылать друг другу деньги через анонимные кошельки. Предполагается, что пользователь предоставит свои паспортные данные на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька.