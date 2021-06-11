Россияне смогут по паспорту посылать друг другу деньги через анонимные кошельки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет физическим лицам переводить деньги другим физическим лицам через так называемые анонимные кошельки, при проведении упрощенной идентификации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней. Речь идет о внесении изменений в закон «О национальной платежной системе».

Упрощенная идентификация предполагает, что пользователь предоставит свои паспортные данные на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька.

Сейчас закон разрешает переводы с использованием «неперсонифицированного электронного средства платежа» только в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, также при условии упрощенной идентификации. При этом остаток денежных средств в кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов должна быть не более 200 тысяч рублей в месяц.

С августа 2020 года пополнить электронные кошельки можно только при условии идентификации личности или с использованием банковского счета. Речь идет о таких системах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька», WebMoney, PayPal и VK Pay, которыми можно было пользоваться анонимно. Введение мер связывали с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. С апреля этого года анонимные электронные кошельки также нельзя пополнять наличными.