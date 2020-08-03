Россиянам запретили анонимно пополнять проездные и электронные кошельки

С 3 августа в России изменилось регулирование электронных кошельков. Об этом сообщает РБК.

Пользователи «Яндекс.Деньги», «QIWI-Кошелька» WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем теперь не могут вносить наличные на свои счета через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Принятые поправки в закон «О национальной платежной системе» (161-ФЗ) гласят, что отныне для пополнения онлайн-кошелька нужно будет идентифицироваться и привязать к нему банковский счет.

Эти поправки также коснутся транспортных карт в ряде регионов, отмечает РИА Новости. Например, в Липецкой и Ивановской областях и Великом Новгороде транспортные карты больше нельзя самостоятельно пополнить наличными деньгами. Пассажирам предлагают пополнить транспортную карту в отделениях банков, через банковский терминал или по платежной ссылке.

Такая же ситуация сложилась и с подмосковной картой «Стрелка». При этом у владельцев московской «Тройки» и петербургского «Подорожника» все осталось по-прежнему. В этих регионах деньги поступают на счет юридического лица, а уже оттуда — на конкретную карту. Другими словами, пользователь платит за услугу компании.

Кроме того, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов предупредил, что под запрет попадает и пополнение наличными карт школьников, карт для корпоративных столовых, и разных карт парков развлечений.