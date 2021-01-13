Популярный платежный сервис повторил судьбу Qiwi

Популярный российский платежный сервис «ЮMoney» (прежнее название — «Яндекс.Деньги») повторил судьбу своего конкурента — компании Qiwi — и попал под существенные ограничения Центробанка. Об этом в блоге издания VC рассказал клиент сервиса.

Автор сообщения привел текст письма, разосланного от имени «ЮMoney» клиентам. В нем говорится, что ограничения стали следствием проверки, состоявшейся регулятором в прошлом году. В итоге ЦБ запретил «ЮMoney» проводить транзакции между счетами клиентов и компаний-нерезидентов.

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Аналогичный запрет в конце декабря 2020-го коснулся Qiwi, однако тогда речь шла не о любых компаниях-нерезидентах, а только о большинстве из них — тех, что вызывали подозрение у ЦБ. Также Qiwi обязали заплатить штраф в размере 11 миллионов рублей.

Конкретные причины в обоих случаях не называются. Однако участники рынка говорят о борьбе Центробанка с нелегальными в России онлайн-казино и букмекерскими компаниями. Согласно распространенной схеме, они выводят выручку за рубеж при помощи российских банков, с которыми заключают договоры эквайринга, и предоплаченных корпоративных карт. Через последние средства транзитом поступают на электронные кошельки и выводятся за границу через криптовалюты. Компании таким образом не платят налоги в России.

С 2012 года основным акционером «Яндекс.Денег» являлся Сбербанк — с долей в 75 процентов. В прошлом году после раздела совместного бизнеса с «Яндексом» кредитная организация, поменявшая название на «Сбер», стала единственным собственником сервиса, переименовав его в «ЮMoney».