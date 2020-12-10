ЦБ обвалил акции QIWI

Проверка со стороны Центробанка и штраф, выписанный за выявленные нарушения, обвалили котировки депозитарных расписок на акции платежной системы QIWI, торгующиеся на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации одна расписка стоила 921 рубль. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 9,2 процента, или 94 рубля.

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Оригинальные акции QIWI торгуются на американской бирже для технологичных компаний NASDAQ. Их котировки также снизились — на 8,4 процента, до 12,4 доллара, в рамках предварительной торговой сессии. На Московской бирже представлены глобальные депозитарные расписки на них, эмитентом которых выступает Bank of New York Mellon.

В ходе плановой проверки входящего в группу QIWI Киви банка ЦБ выявил нарушения в части ведения отчетности и предоставления документации. Отмечается, что они «могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба Киви банка».

В результате ЦБ оштрафовал Киви банк на 11 миллионов рублей и наложил ограничения на некоторые его операции. Среди них платежи в пользу иностранных торговых компаний и денежные переводы на предоплаченные корпоративные карты.