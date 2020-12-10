Центробанк собрался защитить россиян от банков

Банк России подготовил законопроект о защите клиентов банков от навязывания им небанковских продуктов и услуг, которые могут быть слишком сложными для понимания. Регулятор собрался потребовать от кредитных организаций письменно информировать граждан об условиях и рисках, сообщает РБК.

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Речь идет о введении понятия «ключевой информационный документ» (КИД), то есть, по сути, паспорта финансового продукта. В нем клиенту дадут установленный перечень информации, причем до заключения договора. Документ будет обязателен для банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, брокеров и микрофинансовых организаций.

«Принятие такого закона поможет потребителям лучше понимать особенности и риски разных финансовых продуктов и инструментов, формировать правильные ожидания от тех или иных финансовых операций», — прокомментировал представитель регулятора. Что касается неисполнения банками этого требования, то на них могут накладывать штрафы или ограничивать определенные операции.

Ранее в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости оградить неопытных инвесторов от покупок сложных финансовых инструментов. По ее словам, идущие на фондовый рынок граждане хотят получить дополнительный доход, но не в состоянии правильно оценить риски. Также, по мнению Набиуллиной, покупая банковские продукты, граждане не всегда понимают разницу между обычным вкладом и инвестициями.